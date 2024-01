Puglia, muore soffocata mentre mangia un cornetto per strada, inutili i soccorsi

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna di 57 anni è tragicamente deceduta per soffocamento a Taviano, dopo aver acquistato la colazione in un bar locale.

Tragedia a Taviano: morte improvvisa di una donna

Una mattina come tante si è trasformata in tragedia a Taviano, una comunità ora scossa dal decesso improvviso di una donna di 57 anni.

L’incidente è avvenuto a pochi metri dal parco comunale, dove la vittima, ospite di una struttura locale, è andata in un bar di via Barberini per comprare la sua solita colazione.

Routine mattutina si trasforma in dramma

Autosufficiente e in buona salute, la donna aveva l’abitudine di recarsi in questo bar vicino alla sua residenza per acquistare la colazione.

Quella mattina, aveva scelto un cornetto alla Nutella. Tuttavia, il destino ha preso una svolta crudele e impietosa quando, tornata sul viale vicino al parco Ricchello, ha iniziato a soffocare mentre mangiava il cornetto, forse a causa di un colpo di tosse improvviso.

Tentativi di soccorso falliti

Diversi passanti hanno notato la donna in difficoltà e hanno tentato di aiutarla con manovre di disostruzione, ma senza successo.

Anche un medico che passava di lì ha tentato un disperato soccorso e rianimazione, ma la donna non ha dato segni di ripresa. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari e del 118, tutti i tentativi di salvare la vita della 57enne sono stati vani.

La causa del decesso è stata il soffocamento. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale per gestire la viabilità. Questo triste evento ha lasciato la comunità di Taviano in lutto e in stato di shock.