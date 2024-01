Ilary Blasi parla la prima volta di Francesco Totti e Noemi Bocchi: «Spero almeno siano felici. Io non cancello 20 anni di relazione”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi parla della sua separazione con Francesco Totti, smentendo voci di tradimento e sottolineando la sua indipendenza e serenità attuale.

Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti: indipendenza e serenità

Ilary Blasi, nella sua recente intervista a “7”, il settimanale del Corriere della Sera, ha condiviso dettagli sulla sua separazione dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

Con l’uscita del suo libro “Che Stupida” prevista per il 30 gennaio, Blasi ha scelto di rompere il silenzio.

Smentite e affermazioni di indipendenza

Blasi ha smentito le voci di un presunto tradimento, affermando: «No, non è vero, come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita».

Ha poi ribadito la sua indipendenza finanziaria e personale, sottolineando che nel suo matrimonio c’era separazione dei beni e che non ha mai voluto nulla dal patrimonio coniugale.

«Sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo», ha affermato.

La questione dei Rolex

Riguardo alla vicenda dei Rolex, Blasi ha chiarito che erano regali ricevuti e che sono stati presi in custodia dal giudice, come da lei richiesto.

Sentimenti persistenti e ricerca della pace

Nonostante la separazione, Blasi ha confessato che una parte di amore per Totti persiste ancora, sebbene in forma diversa. Il suo desiderio è quello di ritrovare la pace e la serenità per il bene dei loro figli, sottolineando che se Totti le avesse detto di essersi innamorato di un’altra, molte cose sarebbero state diverse.

La nuova fase della vita

Blasi ha espresso di essere serena e leggera, grazie anche alla sua nuova relazione con un uomo di nome Bastian. Riguardo alla relazione di Totti con Noemi Bocchi, ha espresso il suo augurio di felicità per loro. Inoltre, ha sottolineato che, nonostante i desideri di molti, un ritorno con Totti non è più possibile, poiché “quando si rompe una cosa non è più come prima”.