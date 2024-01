Alessia Marcuzzi, Fiorello la lascia senza parole: sarà co-conduttrice di Viva Rai2 e lei gli risponde sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello annuncia a sorpresa Alessia Marcuzzi come co-conduttrice di Viva Rai2 durante il Festival di Sanremo 2024, lasciandola stupita

Fiorello annuncia a sorpresa la co-conduttrice

Durante un collegamento con il Tg2, Fiorello ha fatto un annuncio inaspettato, rivelando che Alessia Marcuzzi sarà la co-conduttrice di Viva Rai2 durante il Festival di Sanremo 2024. Fiorello ha descritto Marcuzzi come “grandissima e superfantasmagorica”, aggiungendo ironicamente che lei avrebbe scoperto la notizia solo guardando la televisione in quel momento.

La reazione di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, sorpresa dall’annuncio, ha condiviso la sua reazione attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Mentre era fuori a passeggio con il suo cane, ha ricevuto chiamate da amici e familiari che le hanno rivelato la novità. Nel video, la Marcuzzi ha espresso il suo stupore e felicità, sottolineando scherzosamente che Fiorello è “pazzo” per non averla avvisata in anticipo. Ha poi confermato la sua disponibilità per il ruolo, dicendo che avrebbe accettato l’incarico anche se avesse avuto altri impegni.

La scelta di Fiorello di annunciare in modo così inusuale la partecipazione di Marcuzzi come co-conduttrice ha creato un momento di sorpresa e gioia, mostrando l’affiatamento e la spontaneità che caratterizzano il mondo dello spettacolo italiano.