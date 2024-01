Roberto Alessi fa una rivelazione inaspettata su Ilary Blasi: “A me non sta simpatica ma questa cosa la devo dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberto Alessi svela in TV che Ilary Blasi non ha chiesto soldi per sé ma solo un mantenimento modesto per i figli dal suo ex marito, Francesco Totti

Le rivelazioni di Alessi su Ilary Blasi

Durante una puntata de “La Vita in Diretta”, Roberto Alessi ha condiviso alcune osservazioni su Ilary Blasi e la sua situazione dopo il divorzio da Francesco Totti. Secondo Alessi, la Blasi non avrebbe chiesto denaro per sé stessa ma soltanto un assegno di mantenimento per i figli. Alessi, che ha ammesso di non avere una simpatia particolare per la Blasi, ha espressamente dichiarato di essere dalla sua parte in questa situazione. Le informazioni riguardanti la richiesta di mantenimento della Blasi provengono da fonti vicine alla coppia e considerate affidabili.

Ilary Blasi: una figura di donna indipendente

Alessi ha sottolineato come la Blasi sia una donna indipendente e lavoratrice, che non richiede nulla per sé stessa ma solo per i suoi figli. Ha inoltre espresso ammirazione per il desiderio della Blasi di mantenere un rapporto civile con Totti, per il bene dei loro figli. Alessi ha definito quest’atteggiamento come “estremamente nobile” e “non scontato”.

Queste le parole del direttore di Novella 2000: “Devo ammettere una cosa, io non ho una simpatia a pelle per Ilary Blasi. Però in questo io sono assolutamente dalla parte di Ilary Blasi e vi spiego perché. Da una parte apprezzo tantissimo una madre di tre figli che dice ‘ok a parte il divorzio io voglio recuperare un rapporto con il padre dei miei figli’. Questo lo trovo estremamente nobile, ma non è tutto qui. In più, e sono certo, lei a Totti non ha chiesto una lira”.

Critiche ad altri coinvolti nella vicenda

Inoltre, Alessi ha espresso perplessità riguardo alle azioni di Cristiano Iovino, che ha recentemente rilasciato interviste discutendo della sua relazione con la Blasi. Ha criticato Iovino per non aver considerato l’impatto delle sue dichiarazioni sui figli della coppia e per aver parlato pubblicamente di questioni private, nonostante le sue risorse economiche e la sua posizione.

Questa rivelazione di Alessi getta una luce diversa sulla situazione post-divorzio tra la Blasi e Totti, mostrando la Blasi in una luce più indipendente e concentrata sul benessere dei suoi figli.