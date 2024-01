“Colpo di Luna”, Virginia Raffaele fa un monologo interagendo con tutte le sue imitazione, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

In “Colpo di Luna”, Virginia Raffaele dà vita a un monologo in cui interagisce con le sue celebri imitazioni, rendendo omaggio alle figure che ha impersonato.

Virginia Raffaele e il suo monologo unico

Nella terza puntata di “Colpo di Luna”, Virginia Raffaele ha presentato un monologo straordinario, “litigando” con le sue numerose e celebri imitazioni. Le sue “maschere” la interrompevano costantemente, creando un dialogo vivace e divertente. Tra le imitazioni che hanno fatto capolino nel monologo c’erano Ornella Vanoni, Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez, Donatella Versace, Sandra Milo, Nicole Minetti e Giusy Ferreri.

Dialogo tra il presente e l’aldilà

La Raffaele ha anche “litigato” con figure come Marina Abramovic, Roberta Bruzzone e persino Carla Fracci dall’aldilà. Quest’ultima, in particolare, ha commentato con una battuta incisiva sull’andamento dello spettacolo. Il monologo ha incluso tutte le imitazioni più riuscite di Virginia, fatta eccezione per quelle che ha poi impersonato durante la puntata, tra cui Bianca Berlinguer, Barbara Alberti, Patty Pravo e Beatrice Venezi.

Un omaggio a chi c’è stato e a chi non c’è più

La chiusura del monologo ha rappresentato un omaggio emozionante, in particolare a Carla Fracci, che aveva sempre apprezzato l’imitazione fatta da Virginia Raffaele. Con le parole “Saluto chi c’è stato, chi non c’è più e chi ci sarà”, la Raffaele ha reso omaggio a tutte le figure che ha imitato nel corso degli anni, mostrando non solo il suo talento comico ma anche la sua capacità di toccare corde emotive profonde.