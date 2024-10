Rai 2 in crisi: chiude il programma “Se mi lasci non vale” di Luca Barbareschi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nel giro di una settimana, Rai 2 interrompe la messa in onda di due programmi sui quali aveva puntato per la nuova stagione, in risposta agli ascolti deludenti. Dopo l’insuccesso di L’Altra Italia, condotto da Antonino Monteleone, chiuso dopo solo cinque delle trentatré puntate previste, tocca ora al reality Se mi lasci non vale, che non ha raggiunto le aspettative di share.

Il fallimento di “Se mi lasci non vale”

Il reality, incentrato sulle difficoltà di coppie in crisi e narrato da Luca Barbareschi, ha debuttato con un esiguo 1.8% di share, salito appena al 2% nella seconda puntata. Il format, che segue coppie isolate in una villa per un mese e mezzo con l’obiettivo di riscoprire il proprio legame, è stato percepito da molti come simile a Temptation Island, programma di successo della concorrenza Mediaset. Nonostante Rai 2 abbia sostenuto l’originalità del progetto, i numeri non hanno giustificato il proseguimento: le tre puntate mancanti verranno trasmesse in una serata unica il 5 novembre.

Momento difficile per Rai 2

La rete, impegnata in una fase sperimentale, sembra non riuscire a catturare l’interesse del pubblico, come dimostrato dal fallimento di questi programmi. La speranza di creare alternative alle trasmissioni di successo della concorrenza ha rivelato, almeno in questi casi, i limiti dell’attuale linea editoriale della rete.