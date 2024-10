Il presunto flirt tra Totti e Marialuisa Jacobelli: il giallo di una pubblicità in comune

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il sospetto tradimento di Francesco Totti con Marialuisa Jacobelli ha assunto nuovi contorni, tra smentite, conferme e un inaspettato coinvolgimento di Betsson, la società svedese di scommesse.

Il triangolo diventa un quadrato

Inizialmente, la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli ha confermato la relazione, dicendo a Gente: “due più due fa quattro“. Tuttavia, ha poi ritrattato, dichiarando di non voler più parlare dell’argomento. Intanto, Totti e Noemi Bocchi hanno trascorso i giorni successivi al gossip a Miami, mostrandosi affiatati durante un torneo.

L’ingresso di Betsson e il sospetto di strategia pubblicitaria

Secondo un’analisi di Dagospia, l’attenzione attorno al presunto flirt potrebbe aver giovato anche a Betsson, attiva in Italia da alcuni mesi e protagonista di un evento recente allo Sportitalia Village di Verano Brianza. In un tempismo sospetto, solo due giorni dopo la notizia sul flirt, Jacobelli ha partecipato come ospite di Betsson Sport a San Siro per il match Inter-Juventus, taggando la piattaforma nelle sue storie sui social.

Con oltre 4 milioni di follower, la giornalista ha dato grande visibilità al marchio, rafforzando il sospetto che il gossip abbia indirettamente supportato la promozione della società di scommesse. Dagospia si chiede se dietro il clamore mediatico possa esserci anche una strategia pubblicitaria.