Mattino 5 News, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi offende in diretta l’opinionista Sara Manfuso: “Sei brutta come la fame”

Durante “Mattino Cinque News”, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha aggravato la polemica con frasi sessiste, insultando l’opinionista Sara Manfuso

Bandecchi non si scusa per le sue frasi

Nella puntata di ieri, venerdì 26 gennaio di “Mattino Cinque News”, Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ha rincarato la dose riguardo alle sue precedenti dichiarazioni sessiste, anziché scusarsi o fare marcia indietro. Tentando di spiegare le sue frasi, Bandecchi ha peggiorato la situazione insultando l’opinionista del programma, Sara Manfuso.

Il confronto televisivo tra Bandecchi e Manfuso

Bandecchi ha sostenuto di non pentirsi delle sue parole, spiegando che intendeva dire che “anche l’uomo più animale dovrebbe fermarsi quando una donna gli dice no”. Questo tentativo di chiarimento non ha mitigato le tensioni; al contrario, ha portato a uno scontro diretto con la Manfuso. Quando l’opinionista ha criticato il concetto di “normalità” usato da Bandecchi, quest’ultimo ha risposto insultandola ulteriormente, commentando il suo aspetto fisico in modo denigratorio: “Allora lei è brutta come la fame e non ha capito ugualmente”.

La reazione di Sara Manfuso

La Manfuso ha risposto a Bandecchi, evidenziando il sessismo nelle sue parole e sottolineando come il sindaco abbia nuovamente collegato l’aspetto di una donna ai contenuti che esprime. L’opinionista ha concluso affermando che Bandecchi, con il suo comportamento, ha mostrato la sua “vera natura”: “Io le stavo educatamente esponendo la mia posizione. Invece lei, un’altra volta, perché è recidivo col sessismo, unisce l’aspetto di una donna ai contenuti che quella donna esprime. Ancora una volta, ci ha dimostrato la sua vera natura”.

Questo episodio ha sollevato ulteriori critiche sulla condotta del sindaco Bandecchi, già al centro delle polemiche per le sue precedenti dichiarazioni.