Chiara Ferragni cambia stile: addio ai tacchi, benvenute le sneakers “bombate”

Chiara Ferragni ha rivoluzionato il suo stile dopo il caso dei pandori Balocco, optando per un look più comodo e casual con sneakers oversize.

Nuova fase stilistica per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha intrapreso una nuova fase stilistica caratterizzata da un cambio significativo nel suo guardaroba. Dopo essere stata coinvolta nel caso dei pandori Balocco, Chiara ha modificato non solo la sua strategia di comunicazione, ma anche il suo stile personale. L’elemento più evidente di questo cambiamento è l’addio ai tacchi alti, a favore di sneakers “bombate” dal design oversize.

Il focus sulla comodità e sul glamour sobrio

La Ferragni, che un tempo preferiva minidress sensuali e accessori vistosi, ora opta per abbigliamenti più comodi come tute e completi in maglia. Recentemente, ha scelto di indossare sneakers Adidas black&white, esemplificando la sua nuova inclinazione verso un look più sobrio ma sempre glamour. Questa scelta riflette un approccio alla moda che unisce comodità e stile, adattandosi perfettamente alla vita quotidiana.

Chiara Ferragni mantiene il suo ruolo di icona di moda

Nonostante il cambio di stile, Chiara Ferragni continua a mantenere il suo status di icona di moda a livello internazionale. Condivide quotidianamente un “fit-check” sui suoi social, mostrando come si possa essere alla moda anche con scelte meno audaci. Per una recente cena con la madre e la sorella, ha abbinato le sue nuove sneakers a un paio di jeans neri e un maglioncino a collo alto, completando il look con una giacca gessata e una minibag nera. Questa evoluzione nello stile della Ferragni potrebbe ispirare molte persone a sperimentare look più pratici e confortevoli nella loro quotidianità.