Ilary Blasi e le rivelazioni di Cristiano Iovino, Noemi Bocchi al veleno: “La verità viene sempre a galla prima o poi”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi nega categoricamente le voci di tradimento, mentre emergono nuove dichiarazioni da parte di Noemi Bocchi e Alex Nuccetelli

Ilary Blasi e le accuse di tradimento

Ilary Blasi ha smentito fermamente le accuse di tradimento nei confronti dell’ex marito Francesco Totti. Queste voci sono emerse in seguito alle dichiarazioni di Cristiano Iovino, il personal trainer che avrebbe avuto una “frequentazione intima” con la Blasi. Nonostante queste rivelazioni, la Blasi rimane fedele alla sua versione dei fatti, presentata nel docufilm “Unica”, in cui si descrive come una donna ferita e tradita.

Noemi Bocchi e Alex Nuccetelli intervengono

Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, ha commentato la situazione con frecciatine indirizzate a Blasi, suggerendo che la verità stia emergendo: “La verità vien sempre a galla”. In passato, la Bocchi era stata etichettata come “sfascia-famiglie“, ma ora potrebbe guadagnare credibilità alla luce delle nuove dichiarazioni.

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, è tornato a parlare, rivelando di essere stato a conoscenza delle voci sulla Blasi e Iovino, ma di aver preferito rimanere in silenzio fino a che Iovino non si è esposto pubblicamente. Nuccetelli ha ammesso di aver parlato con Totti solo quando questi ha iniziato ad avere dei dubbi sulla fedeltà della moglie.

L’invito a cena di Ilary Blasi a Totti

Nel frattempo, Ilary Blasi ha invitato Francesco Totti a cena, sottolineando che si tratterebbe di un incontro per parlare di argomenti leggeri. Ha però chiarito che, nonostante la possibilità di un nuovo tipo di relazione, la fase precedente della loro vita coniugale non potrà mai tornare.