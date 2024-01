Laura Pausini, una fan le chiede di dedicare una canzone al suo ex e lei risponde in un modo epico

0 SHARES Condividi Tweet

Durante una tappa del suo World Tour, Laura Pausini risponde in modo schietto e memorabile alla richiesta di una fan di dedicare una canzone al suo ex.

Laura Pausini e la richiesta inaspettata di una fan

Durante un recente concerto del suo World Tour, Laura Pausini è stata protagonista di un episodio divenuto virale su TikTok. Una fan, mostrando un cartellone, ha chiesto alla cantante di dedicare una canzone al suo ex fidanzato. La Pausini, nota per la sua franchezza e spontaneità, ha risposto in modo diretto e schietto.

La risposta memorabile della Pausini

Di fronte alla richiesta della fan, Laura Pausini ha reagito con un commento che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico: «Ma perché vuoi dedicargli una canzone? Se è ex vada a fan***o». Questa replica ha suscitato un forte applauso da parte del pubblico, segnando un momento di genuina interazione tra la cantante e i suoi fan.

Laura Pausini, che ha un carattere diretto e autentico, non esita a esprimere i suoi pensieri in maniera sincera e senza filtri. La sua risposta alla fan durante il concerto è diventata un esempio del suo approccio vero, contribuendo a rafforzare il legame con il suo pubblico.