Francesca Perrotta offesa dalla conduzione di Paolo Bonolis a Pesaro 2024; “Che delusione!”

La direttrice d’orchestra Francesca Perrotta critica la conduzione di Paolo Bonolis durante l’inaugurazione di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura.

Critiche di Perrotta alla conduzione di Bonolis

Francesca Perrotta, direttrice d’orchestra e cofondatrice dell’Orchestra Olimpia, ha espresso la sua delusione per il modo in cui Paolo Bonolis ha condotto l’evento di inaugurazione di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura. Perrotta ha criticato Bonolis per aver adottato un approccio che riteneva fosse in linea con la “retorica della commedia all’italiana”, trovando alcune sue battute fuori luogo e inappropriate per l’occasione.

L’importanza del titolo professionale

Perrotta ha sottolineato l’importanza di essere riconosciuta per il suo ruolo professionale, lamentandosi del fatto che Bonolis l’abbia chiamata “signora Perrotta” invece di “direttrice”. Ha evidenziato la necessità di costruire una nuova mentalità che riconosca adeguatamente il ruolo e la professionalità delle donne in ambiti tradizionalmente dominati dagli uomini.

La questione del sessismo

In particolare, la Perrotta ha trovato inappropriato e fuori luogo il momento in cui Bonolis ha definito una delle musiciste come “percussionista sexy”, rimarcando che tale commento era sessuale e denigratorio. Ha anche notato come spesso gli uomini esercitino potere sulle donne in modo inappropriato, una pratica che va combattuta.

Questo episodio evidenzia le sfide ancora presenti nel riconoscimento e nel rispetto delle donne e dei loro ruoli professionali in diversi ambiti della società, in particolare nel mondo dell’arte e dello spettacolo. Francesca Perrotta, con la sua reazione e le sue parole, ha sottolineato la necessità di un cambiamento culturale per una maggiore equità e rispetto.