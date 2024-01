Gaffe storica di Matteo Salvini su Galileo Galilei in diretta, lo strafalcione diventa virale

0 SHARES Condividi Tweet

Matteo Salvini, durante un discorso alla Scuola di formazione della Lega, ha commesso un errore storico citando Galileo Galilei e la sua abiura

Errore storico di Salvini su Galileo Galilei

Matteo Salvini, nel corso di un intervento alla Scuola di formazione della Lega, ha fatto un’affermazione storica errata riguardo Galileo Galilei. Parlando dei presunti nemici della Lega e criticando varie figure istituzionali, Salvini ha cercato di utilizzare la figura di Galileo Galilei come esempio di fermezza e correttezza. Ha affermato: “Galileo Galilei aveva ragione. Lo hanno processato, incarcerato, ne hanno chiesto l’abiura. Ma se uno ha ragione e sa di essere da parte della ragione, non abiura, non retrocede”.

Il vero contesto storico dell’abiura di Galileo

In realtà, Galileo Galilei abiurò le sue teorie scientifiche nel 1633, di fronte alla Santa Inquisizione, per evitare conseguenze peggiori. Continuò la sua attività scientifica dagli arresti domiciliari, e l’abiura fu un atto necessario per salvare la propria vita. Quindi, l’esempio citato da Salvini non corrisponde ai fatti storici, rendendo la sua affermazione inesatta.

Il discorso di Salvini tocca vari argomenti

Nel suo discorso, Salvini ha toccato vari temi, dalla giustizia all’ideologia “woke”, criticando la riforma della magistratura e l’immigrazione senza limiti. Ha anche discusso la cultura e le elezioni europee, concludendo con un messaggio di resistenza e determinazione, erroneamente attribuendo a Galileo Galilei un esempio di intransigenza che storicamente non si verifica.

Questo strafalcione di Salvini in diretta diventa presto virale.