Autista di ambulanza ha un improvviso mentre il mezzo corre verso l’ospedale, paziente muore durante il trasporto

Un autista di ambulanza ha subito un malore mentre trasportava un paziente in arresto cardiocircolatorio all’ospedale Santissima Trinità di Sora, portando a un tragico esito.

Incidente in prossimità dell’ospedale: autista di ambulanza colto da malore

In un drammatico episodio avvenuto a Sora, in provincia di Frosinone, un autista di ambulanza è stato improvvisamente colpito da un malore mentre era alla guida del suo veicolo in emergenza.

L’incidente è avvenuto mentre l’ambulanza, a sirene spiegate, si dirigeva verso l’ospedale Santissima Trinità per un caso di arresto cardiocircolatorio di un anziano di 85 anni.

“L’autista, costretto ad accostare per evitare di perdere il controllo del mezzo”, ha descritto una fonte, evidenziando la tempestività e la responsabilità del conducente nel gestire una situazione tanto critica.

Soccorsi immediati ma esito tragico per il paziente

Nonostante la vicinanza al Pronto Soccorso, l’episodio ha avuto un tragico sviluppo. “L’anziano è poi deceduto”, come confermato dalle fonti ufficiali.

Questo accadeva mentre l’autista dell’ambulanza, 54 anni, veniva prontamente assistito dai sanitari a bordo e da ulteriori soccorsi arrivati sul posto. La sua situazione, al momento, è monitorata intensivamente: “è stato trasferito su un’altra ambulanza e sottoposto a una Tac”, proseguiva la fonte, sottolineando l’immediato intervento per garantire le cure necessarie.

La salute dell’autista e la rianimazione del paziente

L’attenzione si concentra ora sulle condizioni dell’autista, attualmente in attesa di ulteriori accertamenti nella ‘sala rossa’ dell’ospedale.

“La sua prognosi al momento è riservata”, aggiunge la fonte, mentre si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute.

Per quanto riguarda l’anziano paziente, nonostante il rapido trasferimento su una seconda ambulanza, “il decesso non sarebbe imputabile a quanto accaduto”, chiude la fonte, lasciando intendere che le cause della morte siano da ricercarsi nelle condizioni preesistenti del paziente.