Betty, titolare di un bar, non si presenta al lavoro, clienti preoccupati scoprono che è morta in Casa, vegliata dai suoi cani

Porto San Giorgio è sconvolta dalla morte di Betty Gasparroni, 54 anni, titolare del popolare Caffè Roma, trovata senza vita in casa.

Tragica scoperta in casa di Betty Gasparroni

Una terribile tragedia ha colpito Porto San Giorgio, dove Betty Gasparroni, 54 anni e molto conosciuta in città come titolare del Caffè Roma, è stata trovata morta nella sua abitazione.

“Ancora ignote le cause del decesso”, riportano le fonti, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze. La comunità locale è in stato di shock per la perdita di una figura così amata e conosciuta.

L’allarme lanciato dai clienti abituali

La preoccupazione si è diffusa quando, in una mattina insolitamente tranquilla, le serrande del Caffè Roma sono rimaste chiuse. “Betty Gasparroni in molti anni d’attività si era sempre fatta trovare al bancone dalle 6:30”, commentano i clienti abituali, che, preoccupati dall’assenza della donna, hanno allertato le autorità intorno alle 8:30. Questo gesto sottolinea il forte legame tra la comunità e la titolare del bar, un punto di riferimento per molti residenti.

Vegliata dai suoi cani: la morte di Betty Gasparroni

L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla triste scoperta: Betty Gasparroni è stata trovata morta nel suo letto, vegliata dai suoi amati cani. “I sanitari della Croce Azzurra non hanno potuto far altro che accertare il decesso della 54enne”, riporta una fonte, sottolineando la scena commovente e toccante. Non sono stati rinvenuti segni di violenza, e l’ipotesi più probabile è che la donna sia deceduta nel sonno. La notizia ha lasciato la comunità in lutto, con molti che ricordano con affetto la figura di Betty Gasparroni, una persona fondamentale nella vita quotidiana di Porto San Giorgio.