Romina Carrisi, Fiorello ironizza sul nome del suo bambino e lei replica al veleno: “Questa non è ironia, è bullismo”

Romina Carrisi si scaglia contro Fiorello per aver ironizzato sul nome del figlio Axel Lupo, definendo il suo commento un atto di bullismo

Fiorello ironizza sui nomi dei figli dei vip

Durante una puntata di “Viva Rai 2″, Fiorello ha fatto delle battute sui nomi dei figli di personaggi famosi, incluso Axel Lupo, figlio di Romina Carrisi. Ha scherzato sul fatto che i figli delle celebrità spesso hanno nomi particolari, portando come esempio il nome “Axel Lupo”, e immaginando situazioni comiche riguardanti nomi insoliti. Queste le parole di Fiorello: “È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Ma poi sono sempre i figli di quelli famosi… ma puoi chiamare un bambino Axel Lupo? Pensa se incontra Nathan Falco. Mai che uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Uno con la figlia femmina: “Blatta vieni qua, Blattina… le amiche come la chiamerebbero? Blatty, con la y”.

La reazione di Romina Carrisi

Romina Carrisi, figlia di Albano Carrisi e madre di Axel Lupo, ha reagito con disappunto alle parole di Fiorello. Ha espresso il suo dissenso tramite i social media, definendo le battute di Fiorello non come umorismo, ma come bullismo. Ha criticato l’atteggiamento dello showman per aver preso in giro il nome di un bambino appena nato, ritenendolo di cattivo gusto.

Il commento di Romina Carrisi sui social

Romina Carrisi ha espresso la sua delusione e il suo dispiacere per le parole di Fiorello, suggerendo che forse anche lui da bambino potrebbe essere stato oggetto di scherno per il suo nome. Ha sottolineato che, come neo-madre, le fa dispiacere vedere il nome del suo bambino deriso pubblicamente. Ha concluso il suo commento con un augurio di buon Sanremo a Fiorello, nonostante la sua disapprovazione per le sue battute. Le parole di Romina Carrisi: “Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto… Sì… certo… Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo non sano umorismo. Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neo-madre mi dispiace. Baci e buon Sanremo”.