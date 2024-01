Duro sfogo di laureato sui social: 1400 curriculum inviati e nessun lavoro

0 SHARES Condividi Tweet

Un giovane laureato ha inviato 1400 curriculum a diverse aziende ma rimane disoccupato, sfogandosi su TikTok sulla difficile situazione lavorativa.

Il dramma della disoccupazione post-laurea

Ohm, un ragazzo laureato, ha condiviso la sua frustrante esperienza nella ricerca del lavoro su TikTok. Nonostante abbia inviato 1400 curriculum a numerose aziende, si trova ancora senza impiego. Questa situazione contraddice il consiglio comunemente dato agli studenti: “studia, così poi ti sarà facile trovare lavoro”.

Lo sfogo di Ohm su tiktok

Nel suo video su TikTok, Ohm esprime il suo disappunto e la sua incredulità per la mancanza di opportunità lavorative nonostante i suoi sforzi. Ha utilizzato vari canali, come Linkedin e altri servizi web, per massimizzare le possibilità di essere notato dalle aziende, ma senza successo. Il suo sfogo mette in luce la difficoltà di molti giovani laureati che, nonostante la qualificazione, si trovano a navigare in un mercato del lavoro ostico.

Reazioni e commenti della comunità online

La storia di Ohm ha trovato eco nella comunità online, con molti utenti che hanno condiviso esperienze simili, sottolineando come la disoccupazione post-laurea sia un problema diffuso. Un utente ha raccontato di aver inviato curriculum per due anni, registrando ogni movimento su un foglio Excel, prima di ottenere un lavoro dopo ben 13.400 candidature.

Riflessioni sulla situazione lavorativa attuale

Il caso di Ohm evidenzia le sfide che i giovani laureati affrontano nel mercato del lavoro attuale. La sua storia invita a riflettere sulla realtà del mercato del lavoro e sulle aspettative create attorno al conseguimento di un titolo di studio. Inoltre, solleva la questione di come i giovani possano essere meglio supportati nella transizione dalla formazione accademica al mondo del lavoro.