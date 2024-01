Vincenzo, da Bari si trasferisce a Dubai e diventa responsabile dell’agenzia immobiliare più grande del Medio Oriente, una storia di un grande successo

0 SHARES Condividi Tweet

Vincenzo, un giovane barese, ha lasciato l’Italia per trovare maggiori opportunità lavorative a Dubai, diventando responsabile vendite e affitti di un’agenzia immobiliare di prestigio

La decisione di lasciare Bari

Vincenzo, originario di Bari, ha deciso di lasciare l’Italia per cercare opportunità lavorative più soddisfacenti all’estero. La sua decisione è stata motivata dalla mancanza di certezze e stipendi adeguati nel suo lavoro precedente. Dopo alcune esperienze lavorative a Londra nel settore immobiliare, ha deciso di fare un ulteriore salto, trasferendosi a Dubai nel gennaio 2022.

La crescita professionale a Dubai

A Dubai, Vincenzo ha affrontato inizialmente delle difficoltà, lavorando su base commissionale senza stipendio fisso, telefono, computer o auto aziendali. Nonostante ciò, grazie al suo impegno, è riuscito a ottenere ottimi risultati. Nel giro di due anni, è diventato responsabile vendite e affitti dell’agenzia immobiliare più grande del Medioriente, gestendo un team di 22 agenti.

La differenza tra lavorare a Bari e a Dubai

Vincenzo sottolinea la differenza tra lavorare a Bari e Dubai, evidenziando come nella città emiratina abbia trovato più rispetto per le sue capacità e competenze, oltre a maggiori opportunità di crescita e guadagno. Nonostante la nostalgia per la famiglia e il cibo italiano, ritiene che la scelta di trasferirsi all’estero sia stata fondamentale per il suo sviluppo professionale e personale.

Riflessioni sulla scelta di emigrare

La storia di Vincenzo riflette il dilemma di molti giovani italiani che si trovano a dover scegliere tra la permanenza in patria e l’opportunità di sviluppare la propria carriera all’estero. Il suo successo a Dubai dimostra che, nonostante le difficoltà iniziali, il rischio e il coraggio di emigrare possono portare a risultati significativi e a una maggiore soddisfazione professionale.