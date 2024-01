Verissimo, Roberta Capua non trattiene l’emozione, “In pochi mesi ho perso i genitori e il mio matrimonio è finito”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Capua, ospite a Verissimo, si confida sul suo anno più difficile, segnato dalla perdita dei genitori e dalla fine del suo matrimonio, trovando forza e ottimismo per il futuro.

Roberta Capua: un anno di dolore e rinascita

Roberta Capua, ospite a Verissimo, ha condiviso le emozioni del periodo più difficile della sua vita, segnato da eventi strazianti.

La perdita dei genitori, avvenuta a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra, e la fine del suo matrimonio con il padre di suo figlio Leonardo, hanno segnato profondamente la sua esistenza.

“La fortuna è che mamma nemmeno se ne è accorta”, ha detto con gli occhi lucidi, rivelando la difficoltà di affrontare il lutto e la solitudine.

Queste parole, pronunciate con il cuore in mano, svelano la fragilità e la forza di una donna che ha affrontato il dolore più grande: la perdita dei propri cari.

La conduttrice racconta il legame speciale con il padre, il suo punto di riferimento, e il dolore di non aver potuto salutarlo un’ultima volta. “Era il mio riferimento, mamma già da qualche anno non mi riconosceva più”, ha condiviso, descrivendo il suo percorso di accettazione e il ricordo amorevole dei suoi genitori.

La fine di un matrimonio e la ricerca della serenità

In mezzo a questo turbamento, Capua ha dovuto affrontare anche la fine del suo matrimonio di 12 anni. “La famiglia è sempre stata una priorità per me, l’ho sempre messa al centro”, ha spiegato, parlando della difficoltà di lasciar andare un matrimonio in cui credeva profondamente. Questa rottura ha rappresentato un ulteriore colpo al suo equilibrio emotivo, ma grazie al sostegno delle amiche, ha trovato la forza di andare avanti.

Le parole di Capua riflettono la resilienza di una donna che, nonostante le avversità e il dolore, ha scelto di rimanere ottimista e aperta al futuro. “Adesso sono serena, guardo al futuro con ottimismo, anche se ho 55 anni e ricominciare non è una passeggiata”, ha detto, mostrando che la speranza e la forza interiore possono emergere anche nei momenti più bui.

Un messaggio di speranza e forza

La storia di Roberta Capua è un messaggio di speranza e resilienza. Affrontando il lutto, la fine di un matrimonio, e riscoprendo se stessa in un nuovo capitolo della vita, Capua si rivela un esempio di coraggio e ottimismo. “Ma voglio essere ottimista e pensare che la vita può ricominciare anche a 55 anni”, ha concluso, lasciando un messaggio di forza e speranza per chiunque stia attraversando un periodo difficile.