Brand rinomati dicono addio a Chiara Ferragni: un’anticipazioni bomba di Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni affronta la perdita di sponsor importanti come Pantene e Perfetti, mentre continua a gestire la sua situazione giudiziaria

La situazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni continua a vivere un periodo complicato. Dopo Safilo, altri grandi marchi sembrano aver deciso di interrompere la loro collaborazione con lei. Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, la Ferragni avrebbe perso il supporto sia di Pantene che di Perfetti.

Conferme e silenzi

Mentre Pantene non ha ancora commentato la situazione, Perfetti ha confermato il distacco, ma per ragioni apparentemente diverse da quelle legate alla vicenda giudiziaria della Ferragni. Secondo quanto riferito a Fanpage.it, il termine del contratto con Perfetti era già stato programmato a causa di una “Limited Edition” e per necessità di spazio nel mercato.

La reazione della Ferragni

Nonostante le difficoltà, la Ferragni continua a mostrarsi sorridente e attiva sui social media, condividendo aspetti della sua vita privata e ostentando sicurezza. La situazione giudiziaria e le conseguenze professionali si intrecciano, creando un contesto incerto per il futuro dell’imprenditrice digitale.

Il ruolo di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, spesso critica nei confronti dei Ferragnez, ha giocato un ruolo significativo nell’anticipare e diffondere le notizie riguardanti i problemi professionali della Ferragni. La sua posizione sembra essere più che una mera questione personale, assumendo un ruolo di analisi critica nel contesto del mondo dell’influencer marketing.

In questo scenario, Chiara Ferragni si trova di fronte alla sfida di ristrutturare la sua immagine e le sue collaborazioni professionali, in un momento in cui la sua figura pubblica è sotto esame sia nella sfera mediatica sia in quella giudiziaria.