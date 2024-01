Andrea Delogu scrive un post per la sorella: “La spudorata preferenza che mia madre ha sempre avuto per lei ci ha fatto allontanare”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu celebra il legame con la sua sorella attraverso un post su Instagram, rivelando un affettuoso legame nonostante una crescita separata.

Fratelli uniti nonostante la distanza

Andrea Delogu ha recentemente condiviso un toccante post su Instagram in onore del compleanno della sorella maggiore. Nelle foto condivise, si percepisce un legame forte e sincero tra le due, nonostante non abbiano condiviso l’infanzia. La sorella della Delogu, nata da una precedente relazione della loro madre, ha sempre vissuto a Milano. “Mia sorella è nata 9 anni prima di me, e abbiamo avuto percorsi di vita diversi,” racconta la Delogu. La conduttrice, cresciuta nella comunità di San Patrignano, ricorda con affetto e umorismo gli aspetti della personalità della sorella, come il suo terribile modo di guidare e la sua eccellente abilità culinaria.

Una famiglia divisa ma unita

La Delogu prosegue raccontando del rapporto speciale che ha con la sorella, nonostante le difficoltà causate dalle preferenze della loro madre. “Mia sorella oggi compie gli anni ed è l’amore mio, lo pensavo anche quando mi picchiava da piccola, anche se la spudorata preferenza che mia madre prova per lei da sempre ci faceva un po’ allontanare. Ora questa differenza la vediamo solo dal pacco a Natale, non mi importa che a mia sorella venga dato un borsone e a me un marsupio di lasagne, mi importa solo che ci amiamo. La amo come amo le lasagne, anzi di più” afferma la Delogu. La conduttrice esprime il suo affetto paragonando il suo amore per la sorella a quello per le lasagne, un piatto che adora. L’ironia e la leggerezza con cui la Delogu descrive il loro legame riflette la profondità del loro rapporto.

Una risposta affettuosa

La sorella della Delogu ha risposto al post su Instagram, alimentando l’atmosfera giocosa e affettuosa. “Sei sempre stata la preferita della mamma,” ha scherzato. La Delogu, a sua volta, ha replicato con spirito, sottolineando che i regali di Natale non lo dimostravano. La sorella ha concluso con un messaggio d’amore: “Sister! Ti amo più della mia vita”. Questo scambio pubblico tra le sorelle mostra il loro forte legame, nonostante le circostanze che le hanno tenute separate per gran parte della loro vita.