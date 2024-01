Grande Fratello, Beatrice: “Sto reggendo questo programma da sola”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi critica aspramente gli atteggiamenti buonisti dei concorrenti e si confronta duramente con Vittorio Menozzi, accusandolo di mancanza di solidarietà e coraggio.

L’attrice prende posizione

Al Grande Fratello, l’attrice romana Beatrice Luzzi emerge come una figura centrale nelle dinamiche della Casa. Di recente, Beatrice ha espresso il suo disappunto verso il comportamento degli altri concorrenti, etichettandoli come “buonisti”. Durante un confronto con Vittorio Menozzi, ha accusato i coinquilini di non avere “lucidità” e di mancare di solidarietà nei suoi confronti. “Sto reggendo un programma da mesi sulla pelle mia,” ha dichiarato l’attrice, sottolineando la sua importanza all’interno del reality show. Beatrice si è sentita tradita da Vittorio, che secondo lei, si tira indietro per mantenere un’immagine “perbene”.

Un confronto acceso con Vittorio

La discussione tra Beatrice e Vittorio si è intensificata quando lei ha rimproverato il concorrente per il suo atteggiamento durante un litigio recente nella Casa. “Io sono stata infangata e tu dai loro i baci della buonanotte,” ha accusato Beatrice, riferendosi a un episodio in cui si sentiva attaccata dagli altri concorrenti. Vittorio ha cercato di minimizzare l’accaduto, ma Beatrice ha continuato a criticarlo per non averle mostrato sostegno. “Tu non hai fatto niente né per me né per Stefano,” ha esclamato l’attrice, definendo Vittorio “egoista e poco coraggioso”.

La rottura con Vittorio

La tensione tra Beatrice e Vittorio ha raggiunto il culmine quando l’attrice ha dichiarato che con lui “ha chiuso”. Beatrice ha espresso frustrazione per l’atteggiamento di Vittorio, percependolo come remissivo e poco incline a difendere i suoi alleati nella Casa. Questo confronto ha segnato una rottura significativa nel loro rapporto all’interno del Grande Fratello, mostrando la determinazione di Beatrice di stare in piedi per le sue convinzioni e criticando aspramente coloro che non condividono il suo approccio diretto e franco.