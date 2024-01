Che tempo che fa, Ornella Vanoni gela Fabio Fazio: “Rosanna Fratello? Lo aveva scritto in faccia che non avrebbe mai avuto successo”

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Vanoni critica Rosanna Fratello a “Che Tempo Che Fa”, minimizzando il suo successo e citando una sola canzone famosa nella sua carriera.

La Vanoni contro Rosanna Fratello

Ornella Vanoni ha espresso una critica pungente nei confronti della collega Rosanna Fratello durante la sua partecipazione al programma “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio. L’affermazione della Vanoni è arrivata dopo che Rosanna Fratello aveva partecipato a “Verissimo”, dove aveva ringraziato Mediaset e il pubblico per aver rispolverato la sua canzone “Se T’Amo T’Amo”. La Vanoni ha sorpreso il pubblico e il conduttore con una dichiarazione tagliente sulla carriera di Fratello.

Dichiarazioni della Vanoni

Ornella Vanoni, raccontando di un suo passato dissidio con un noto discografico, ha citato Rosanna Fratello, asserendo che il produttore le aveva predetto un grande successo per la Fratello, cosa che la Vanoni ha subito messo in discussione. “Ce l’aveva scritto in fronte che non ce l’avrebbe fatta,” ha affermato la Vanoni, suscitando la reazione di Fabio Fazio, il quale ha cercato di difendere la Fratello, sottolineando il suo successo e la sua importante carriera.

La Vanoni insiste sulla sua opinione

Nonostante il tentativo di Fazio di smorzare le osservazioni della Vanoni, la cantante ha proseguito nel suo giudizio critico, affermando che Rosanna Fratello ha avuto successo solo con la canzone “Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera”, minimizzando così l’intera carriera della sua collega. La Vanoni ha concluso le sue dichiarazioni affermando che non si tratta di rivalità, ma semplicemente di un suo punto di vista sulla carriera di Rosanna Fratello.