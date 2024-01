Paola Perego assente a Citofonare Rai 2, Simona Ventura le dedica un bellissimo pensiero in diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura, durante la recente puntata di Citofonare Rai 2, ha dedicato un sentito messaggio a Paola Perego, la sua co-conduttrice assente a causa di un’operazione. L’amicizia e il supporto reciproco tra le due conduttrici brillano in un momento difficile.

Simona Ventura manda un messaggio di sostegno a Paola Perego

Durante l’ultima puntata di Citofonare Rai 2 andata in onda ieri, domenica 28 gennaio, Simona Ventura ha aperto lo show con un caloroso saluto indirizzato a Paola Perego. La Ventura ha espressamente sottolineato la mancanza della Perego, desiderando che si riprenda presto. “Buongiorno, benvenuti a casa nostra. Mia e di Paola Perego, che oggi non ci sarà ma ci guarda da casa. Paola forza, ti vogliamo un mondo di bene. Torna presto qui con noi. Dopo ci collegheremo perché ci teniamo alla sua presenza e alla sua protezione” ha affermato la Ventura, dimostrando il forte legame che unisce le due donne. Inoltre, ha anticipato un futuro collegamento in diretta con la Perego, evidenziando l’importanza della sua presenza nello show.

Paola Perego si riprende da un’operazione

Paola Perego, dopo essersi sottoposta a un intervento di nefrectomia parziale per una neoplasia, attualmente si sta riprendendo a casa. L’operazione, che prevede la rimozione di una parte del rene per eliminare le cellule tumorali, ha richiesto un periodo di convalescenza per la Perego. Lei ha condiviso la sua esperienza sui social media, enfatizzando l’importanza della prevenzione e ringraziando il team medico che l’ha operata.

L’augurio di pronta guarigione da parte dei fan e di Simona Ventura

I fan e gli spettatori di Citofonare Rai 2, insieme a Simona Ventura, sono impazienti di rivedere Paola Perego in forma e di nuovo al timone del programma. La convalescenza della Perego ha scatenato un’ondata di supporto e auguri di pronta guarigione, dimostrando quanto sia amata e apprezzata dal pubblico. La Ventura, con il suo messaggio in diretta, ha trasmesso un sentimento di speranza e vicinanza, sottolineando il forte legame che unisce le due donne sia dentro che fuori dallo schermo televisivo.