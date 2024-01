Tali e Quali, Loretta Goggi velenosa con Alessandra Amoroso in un racconto ma sbaglia cantante, i fan della Amoroso le si rivoltano contro

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’ultima puntata di “Tali e Quali”, Loretta Goggi ha lanciato una frecciata ad Alessandra Amoroso, commettendo però un errore sui dettagli di una sua presunta esibizione.

L’errore di Loretta Goggi

Nell’episodio di “Tali e Quali” andato in onda sabato, Loretta Goggi ha commentato l’esibizione di una concorrente che imitava Alessandra Amoroso. Pur apprezzando l’imitazione, ha sollevato dubbi sulla capacità della Amoroso di interpretare generi diversi dal suo solito. La Goggi ha menzionato una performance della Amoroso ad “Amici” dove avrebbe cantato “Maledetta Primavera“. Tuttavia, i fan della Amoroso e il giornalista Andrea Conti hanno sottolineato che non esistono prove di tale esibizione, suggerendo che la Goggi potrebbe aver confuso la Amoroso con un’altra artista.

Nessuna esibizione di Alessandra Amoroso su ‘Maledetta primavera’

La dichiarazione di Loretta Goggi ha sollevato perplessità tra gli spettatori e i fan di Alessandra Amoroso. Dopo una breve ricerca, è emerso che Amoroso non ha mai interpretato “Maledetta Primavera” durante il suo percorso ad “Amici”. Nonostante ciò, la Goggi ha concluso il suo intervento con un commento sulle preferenze musicali della Amoroso, implicando che l’artista potrebbe non eccellere in generi diversi da quelli a lei più congeniali. Questo errore ha scatenato discussioni sui social e ha attirato l’attenzione dei media, mettendo in luce la necessità di verificare le informazioni prima di esprimerle pubblicamente.