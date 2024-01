Morte tragica, non si sa più orientare per la nebbia, cade con l’auto in un canale, donna muore annegata

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna di 74 anni, Santina De Carli, è tragicamente annegata a Muzza dopo aver perso l’orientamento a causa della nebbia. La sua auto è stata trovata sommersa nel canale, lasciando la comunità in profondo dolore.

Fatale disorientamento nella nebbia

La tragedia ha colpito la comunità di Paullo quando Santina De Carli, 74 anni, residente a Villambrera, è tragicamente deceduta.

“Lungo la strada ha trovato la nebbia e ha perso l’orientamento finendo nel canale pieno d’acqua a Muzza, zona Paullo,” riportano le fonti.

La De Carli, intrappolata nella sua Fiat Panda, è rimasta sommersa per 30 ore prima di essere scoperta. Le autorità hanno confermato che non ci sono dubbi sulla causa della morte, escludendo la necessità di un’autopsia.

Dichiarazioni e riflessioni sull’incidente

L’assessore alla Sicurezza di Paullo, Massimiliano Consolati, ha espresso il suo cordoglio:

“È una tragedia, una morte terribile. Gli inquirenti ne stabiliranno le cause. Sappiamo che quella strada Santina la conosceva bene, ma la nebbia molte volte ti porta a perdere l’orientamento. In quel punto c’è il ponte di ferro, non ci sono protezioni, la macchina è andata dritta. Non sappiamo se appunto la nebbia l’abbia fatta finire nel canale, o se sia stata colpita da un malore. L’auto è stata trascinata 150 metri circa.”

Ha inoltre sottolineato l’impatto della perdita su famiglia e comunità: “Difficile trovare parole di conforto dinanzi alla disperazione di un figlio e di un marito. Santina era una donna solare, generosa, amata da tutti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.

Ci stringiamo al dolore dei suoi cari e preghiamo per lei.”

Indagine e recupero del corpo





La polizia ha ricostruito l’accaduto, confermando che l’incidente è avvenuto alle 6.30 di venerdì 26 gennaio.

La De Carli stava viaggiando verso Cassino d’Alberi per lavoro. L’allarme è stato lanciato dalla famiglia per cui lavorava, preoccupata per il suo mancato arrivo. Il suo cellulare era irraggiungibile dalle 6.32.

Il corpo di De Carli è stato trovato il giorno successivo, dopo che un passante ha notato l’auto nel canale. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvarla. De Carli lascia un marito e un figlio, e una comunità in lutto.