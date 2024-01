“Tornerò alla pace definitiva”, è morta a soli 28 anni nota Youtuber, aveva scelto l’eutanasia

0 SHARES Condividi Tweet

Laurene Hoeve, youtuber olandese di 28 anni affetta da encefalomielite mialgica, ha scelto l’eutanasia, lasciando un messaggio potente e profondo sulla sua malattia e sulla decisione di porre fine alla sua vita.

Una lotta contro la “Sindrome della Stanchezza Cronica”

Il mondo di YouTube e i suoi numerosi seguaci hanno subito una perdita straziante con la scomparsa di Laurene Hoeve, una giovane youtuber olandese. Laurene, che lottava contro una grave malattia nota come encefalomielite mialgica, spesso definita in modo riduttivo “sindrome della stanchezza cronica”, ha condiviso il suo viaggio di sofferenza attraverso il suo canale YouTube.

Questa malattia ha segnato profondamente la sua vita, e Laurene ha sempre ritenuto che l’appellativo di “stanchezza cronica” minimizzasse la gravità del suo stato. La notizia della sua morte è stata annunciata sul suo blog personale il 27 gennaio con queste parole: “Lauren è morta serenamente alle 13.55, alla presenza dei genitori Leonie e Peter e della sua migliore amica Lau”.

La decisione di scegliere l’eutanasia

La vita di Laurene Hoeve si è conclusa secondo i suoi desideri. Prima di prendere questa decisione definitiva nel 2022, Laurene aveva utilizzato il suo blog personale per esprimere i suoi pensieri sulla scelta dell’eutanasia.

Il post intitolato “The Date” fungeva da annuncio della sua decisione e della data in cui si sarebbe svolta l’operazione.

Laurene aveva consultato il suo team del Centro di consulenza sull’eutanasia e aveva programmato l’evento per il 27 gennaio, tra le 13:30 e le 14:30. La sua decisione ha avuto un impatto profondo non solo su di lei ma anche su coloro che le erano vicini e su tutti quelli influenzati dalla sua scelta.

La filosofia di vita di Laurene

Nel suo post “The Date”, Laurene ha condiviso riflessioni e consigli basati sulla sua esperienza di vita. Ha esortato tutti a non temere di essere vulnerabili, ad ammettere gli errori, a salvare i messaggi importanti per i momenti difficili, a essere sé stessi e a non giudicare gli altri. Questi insegnamenti riflettono la sua filosofia di vita e la sua determinazione a vivere autenticamente, nonostante le difficoltà incontrate. Laurene lascia un’eredità di coraggio e sincerità, e il suo ricordo continua a vivere nelle parole che ha lasciato e nella pace definitiva che ora ha raggiunto.