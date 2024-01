Kate Middleton lascia l’ospedale e torna a casa per il recupero

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo un intervento all’addome, Kate Middleton è stata dimessa dalla London Clinic e ha iniziato il suo periodo di convalescenza.

Dimessa dopo 13 notti in ospedale

Kate Middleton, Principessa del Galles e moglie del Principe William, ha lasciato la London Clinic dopo un ricovero di 13 notti dovuto a un intervento chirurgico all’addome. La principessa ora dovrà trascorrere circa tre mesi di riposo nell’Adelaide Cottage, la sua residenza con la famiglia. Kensington Palace ha rilasciato una nota che conferma i progressi di Kate: “Sta facendo progressi.” Nella stessa clinica, re Carlo III si è recentemente sottoposto a un intervento di routine alla prostata.

Il ritorno a casa e il recupero

Kensington Palace ha annunciato il ritorno di Kate Middleton a Windsor per continuare la sua convalescenza. “La Principessa del Galles sta facendo buoni progressi,” si legge nella nota. Il palazzo ha anche ringraziato il personale della clinica per l’assistenza fornita. La ripresa degli impegni ufficiali di Kate dipenderà dal parere dei medici. I dettagli specifici riguardo alla natura dell’intervento non sono stati divulgati, ma si specula che possa trattarsi di una condizione come la diverticolite.

Sostegno familiare durante la convalescenza

Kate Middleton dovrà astenersi dai suoi doveri ufficiali almeno fino a Pasqua. Anche il Principe William ha annullato gli impegni per assistere i loro tre figli. La famiglia Middleton, inclusi Carole e Michael Middleton, Pippa Matthews e James Middleton, è prevista offrire supporto nei prossimi mesi. Parallelamente, anche re Carlo è stato ricoverato per un intervento, con la regina Camilla al suo fianco. Le condizioni di re Carlo dopo l’operazione sono state descritte come buone.