Eleonora Daniele saluta Sandra Milo: “Te ne sei andata così senza salutare”

Eleonora Daniele ha condiviso un commovente ricordo di Sandra Milo, icona del mondo dello spettacolo, ospite abituale di “Storie Italiane”.

Un addio inaspettato

La conduttrice Eleonora Daniele ha espresso il suo dolore per la scomparsa improvvisa di Sandra Milo, figura emblematica del cinema e della televisione italiana. “Amore mio, te ne sei andata così, senza avvisare,” ha scritto Eleonora su Instagram, pubblicando un video in ricordo dell’attrice. La Daniele ha sottolineato il carisma e la grandezza di Sandra Milo, definendola una delle ultime grandi dive rimaste.

Il legame tra Eleonora Daniele e Sandra Milo

Eleonora Daniele ha ricordato le numerose volte in cui ha avuto il piacere di ospitare Sandra Milo nel suo programma “Storie Italiane”. Ha espresso come la bontà, la generosità e la dolcezza della Milo rimarranno impresse nel suo cuore. “Abbiamo fatto un bel percorso insieme e nessuno potrà mai dimenticare la tua grande forza e il tuo coraggio. Ciao Sandra,” ha aggiunto commossa.

Il ricordo di Sandra Milo ha scatenato una serie di reazioni nel mondo dello spettacolo. Personalità come il giornalista Francesco Fredella hanno ricordato le numerose partecipazioni dell’attrice a “Storie Italiane”. Anche Eleonora Giorgi e Pamela Petrarolo hanno espresso il loro dolore per la perdita di una donna così eccezionale.

Variazioni nel palinsesto Rai

A causa di un’edizione speciale del TG1 dedicata al Vertice Italia-Africa 2024, il programma “Storie Italiane” non è andato in onda come previsto. Questo evento ha causato l’annullamento non solo del programma di Eleonora Daniele, ma anche di “Unomattina”, e ha ritardato l’inizio di “E’ sempre mezzogiorno”. Eleonora Daniele tornerà in onda domani, con una puntata che dedicherà probabilmente in gran parte al ricordo di Sandra Milo.