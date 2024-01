Neonata trovata morta nel bagno di un pub, madre dà alla luce e fugge, appello delle autorità, “Si presenti, necessita di cure”

0 SHARES Condividi Tweet

Un evento sconvolgente ha colpito il Regno Unito con la scoperta di una neonata morta nel bagno di un pub a Oulton, vicino Leeds. La polizia cerca ora la madre per offrirle assistenza.

Scoperta sconcertante in un locale affollato

La tranquillità di Oulton, una località vicino Leeds nel Regno Unito, è stata sconvolta dalla scoperta di una neonata senza vita nei bagni del pub “Three Horse Shoes”.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto ieri, 28 gennaio, intorno alle 16.45, in un momento in cui il pub era particolarmente affollato a causa del buffet domenicale. La morte della neonata è stata confermata dai paramedici immediatamente intervenuti.

Appello della polizia alla madre della neonata

Le forze dell’ordine dello Yorkshire sono attivamente impegnate nella ricerca della madre della bambina, la quale si presume abbia partorito proprio nel bagno del pub.

Il Major Inquiry Team, guidato da James Entwistle, ha espresso profonda preoccupazione per la salute della madre:

«È un tragico incidente – ha affermato – chiediamo urgentemente alla madre della bambina di contattarci o cercare aiuto medico poiché ha attraversato un calvario estremamente traumatico e potrebbe aver bisogno di cure». La priorità rimane il benessere e la sicurezza della madre, come ribadito dallo stesso investigatore.

Reazioni e messaggi di sostegno

L’evento ha lasciato un segno evidente anche sul personale del pub, che è rimasto «visibilmente turbato» dalla scoperta. Nonostante le circostanze difficili, i dipendenti hanno continuato a lavorare, mostrando professionalità e forza d’animo.

Un messaggio pubblicato dal pub esprime il loro dispiacere: «Sappiamo che ci sono speculazioni su quello che è successo nel nostro locale stasera.

Tutto quello che possiamo dire in questo momento è che ci dispiace per tutti quelli che erano con noi nel momento in cui è successo e per tutti quelli che sarebbero dovuti venire e non hanno potuto. Un enorme ringraziamento a coloro che ci hanno aiutato». Questo tragico evento ha lasciato una comunità in lutto e in attesa di risposte.