Protesta con trattori blocca strada Statale, uomo di 56 anni muore per un malore in auto, la figlia assiste impotente

In Calabria, un uomo di 56 anni è deceduto in auto, bloccato nel traffico a causa di una protesta di trattori. I soccorsi sono giunti in ritardo, impediti dalla situazione.

Fatti tragici sulla Statale 106

In provincia di Catanzaro, un dramma si è consumato nel cuore della protesta agricola.

Un uomo di 56 anni, intrappolato nel suo veicolo a causa del traffico generato dalla dimostrazione, ha perso la vita.

“Era bloccato in auto, nel traffico generatosi in seguito alla protesta degli agricoltori”, una situazione che ha impedito una pronta risposta dei soccorsi.

La protesta, che sta bloccando la statale 106 tra Botricello e Cropani Marina da otto giorni, ha visto gli agricoltori sfilare lentamente con i loro trattori, creando un ingorgo che è stato fatale per l’uomo.

Una tragedia annunciata

La vittima, accompagnata dalla figlia, è stata colpita da un attacco cardiaco. “Immediatamente la figlia della vittima ha allertato i soccorsi”, ma l’intervento è stato ostacolato dal traffico causato dalla protesta.



Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso, i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Reazioni e confronti con il lockdown

Il sindaco di Puccio, Saverio Simone, ha espresso il suo dolore e la sua preoccupazione per la situazione.

“A Botricello la situazione è davvero molto critica. Si è alle prese con una sorta di lockdown forzato”, ha dichiarato.

Le parole del sindaco sottolineano la gravità del blocco sulla statale 106, paragonando le attuali condizioni a quelle vissute durante la pandemia.