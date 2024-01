Furto di un furgone finisce in tragedia, il mezzo si ribalta e finisce contro un albero, muore 17enne, padre e cugino gravissimi

0 SHARES Condividi Tweet

A Sant’Elpidio a Mare, un ragazzo di 17 anni è deceduto in un incidente stradale quando il furgone rubato su cui viaggiava si è ribaltato contro un albero. Il padre e il cugino sono gravemente feriti.

Tragico risveglio a Sant’Elpidio a Mare

Nella tranquilla località di Castellano di Sant’Elpidio a Mare, provincia di Fermo, si è consumata una tragedia stradale nelle prime ore del mattino.

Un furgone Fiat Panda, recentemente rubato a Civitanova Marche, si è ribaltato violentemente, finendo la sua corsa contro un albero.

“Il sinistro è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, lunedì 29 gennaio”, segnando un tragico inizio di giornata per la comunità locale.

Il terribile impatto ha causato la morte istantanea di un ragazzo di soli 17 anni, mentre il padre quarantaseienne e il cugino ventiquattrenne, alla guida del mezzo, hanno riportato gravi ferite.

Conseguenze e interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente, i soccorritori del 118 si sono trovati di fronte a uno scenario desolante.

Nonostante il loro intervento immediato, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. “Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118,” una testimonianza del tentativo disperato di salvare vite in una situazione già compromessa. Il padre e il cugino, entrambi feriti, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Ancona per ricevere le cure necessarie.

Anche i vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni di soccorso, mentre i carabinieri si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente, un compito difficile in un contesto così tragico.