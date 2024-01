Jannik Sinner: dalla vittoria agli Australian Open al palco di Sanremo? Il pressing di Amadeus

0 SHARES Condividi Tweet

Jannik Sinner conquista il suo primo titolo Slam agli Australian Open e rinuncia al torneo di Marsiglia, mentre si moltiplicano gli impegni sociali e mediatici, incluso un possibile invito al Festival di Sanremo.

Trionfo e decisioni post-vittoria di Sinner

Jannik Sinner, dopo aver conquistato il suo primo titolo Slam agli Australian Open, ha scritto un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano.

La sua finale epica contro Medvedev lo ha portato a essere celebrato dai grandi del tennis, e ora pensa al suo futuro.

“Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato,” ha detto Sinner riguardo alla possibilità di partecipare al Festival di Sanremo. Sinner ha deciso di non partecipare al torneo 250 di Marsiglia, una scelta annunciata direttamente al direttore del torneo, Jean-Francois Caujolle.

Sinner e il suo impegno post-slam

La vittoria a Melbourne ha portato Sinner a riconsiderare i suoi impegni immediati.

Non solo ha rinunciato al torneo di Marsiglia, ma il suo programma include ora un ritorno in Europa, incontri istituzionali in Italia e una serie di impegni sociali e mediatici.

Questi impegni indicano un periodo intenso per il campione, che include anche la partecipazione a festeggiamenti e eventi.

Dubbi sulla partecipazione di Sinner a Sanremo

Mentre Sinner si prepara per i tornei ATP 500 di Rotterdam e per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, rimane l’incertezza sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Nonostante la sua autoironica dichiarazione sulle proprie capacità artistiche, il corteggiamento da parte del conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus, continua.

Un video pubblicato da Amadeus chiede esplicitamente la presenza di Sinner sul palco di Sanremo, ma la decisione del tennista rimane incerta, con la necessità di una risposta rapida data l’imminente inizio del Festival il 6 febbraio.