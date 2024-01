Suor Flora muore dopo ore d’agonia, era stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

0 SHARES Condividi Tweet

Suor Flora è deceduta dopo essere stata tragicamente investita a Roma mentre attraversava sulle strisce pedonali. Nonostante i tentativi di soccorso, è morta in ospedale.

Triste epilogo per suor Flora a Roma

Suor Flora, una donna devota e amata, ha incontrato una tragica fine a Roma. Mentre attraversava la strada in via Merulana, è stata colpita da un veicolo.

“La donna, infatti, è stata investita in via Merulana, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.” Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, le sue condizioni erano gravissime fin dall’inizio. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di sabato 29 gennaio, ha portato al suo ricovero in ospedale in codice rosso, dove purtroppo è deceduta la sera di domenica alle 18.

Dettagli dell’incidente e interventi di soccorso

Il tragico incidente è avvenuto mentre Suor Flora era in via Merulana per delle commissioni. L’investitore, un uomo filippino di 35 anni, si è fermato immediatamente per prestare soccorso alla religiosa 75enne.

“Giunti sul posto i sanitari hanno tentato di stabilizzare la vittima prima di condurla in ospedale,” ma nonostante i loro sforzi, la suora è stata dichiarata in condizioni critiche all’arrivo in ospedale, dove ha combattuto tra la vita e la morte prima di spirare.

Una vita dedicata all’istruzione e al servizio religioso

Suor Flora, morta a 75 anni, ha lasciato un’eredità di dedizione e servizio. Per 40 anni, ha insegnato all’istituto Giovanni Merlini di Viterbo, diventando una figura amata e rispettata. “Amata e stimata da tutti, suor Flora, morta a 75 anni, ha dedicato tutta la su vita all’istruzione dei più giovani.”

Dopo il suo servizio nell’istruzione, si era trasferita nella comunità delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, a Cisterna di Latina. La sua scomparsa ha scosso molti, in particolare gli ex studenti che le hanno dedicato commoventi messaggi di cordoglio.