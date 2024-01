Putignano, quest’anno al Carnevale si va in treno, tutte le agevolazioni

0 SHARES Condividi Tweet

In occasione del Carnevale di Putignano, Ferrovie del Sud Est offre servizi di treno e bus, facilitando l’accesso alle celebrazioni.

Servizi di trasporto per il Carnevale

Il Carnevale di Putignano, noto per le sue sfilate di carri allegorici in cartapesta, sarà facilmente accessibile grazie ai servizi offerti da Ferrovie del Sud Est (Fse), parte del Polo Passeggeri del Gruppo FS. In particolare, nelle domeniche 4 e 11 febbraio, Fse metterà a disposizione 20 treni e 24 bus, offrendo oltre 4.800 posti per raggiungere Putignano. Questo servizio consente ai visitatori di assistere alle sfilate in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Ulteriori servizi e sconti durante l’evento

Durante le giornate clou del Carnevale, inclusi Martedì Grasso (13 febbraio) e la festa finale (17 febbraio), Fse aggiungerà ulteriori servizi di bus per collegare Putignano a Bari (via Casamassima e via Conversano) e a Martina Franca, assicurando il rientro serale. Inoltre, i viaggiatori che presenteranno il loro titolo di viaggio Fse con destinazione Putignano potranno beneficiare di uno sconto di 5 euro sul biglietto d’ingresso alle sfilate del 4, 11, 13 e 17 febbraio. I biglietti scontati saranno disponibili presso l’hub di Putignano, in via Matteotti, 6.