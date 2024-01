Paolo Bonolis: rientro in Rai, il ritorno a Sanremo e alla conduzione de ‘Il Senso della Vita’

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis potrebbe tornare in Rai con ‘Il Senso della Vita’ e non esclude la conduzione del Festival di Sanremo 2025, in seguito alla scadenza del suo contratto con Mediaset.

Possibile fine dell’era Mediaset

Paolo Bonolis potrebbe presto chiudere la sua lunga collaborazione con Mediaset. Noti per il loro successo, i programmi “Avanti un altro” e “Ciao Darwin” potrebbero non vedere nuove edizioni con Bonolis. Il conduttore, nella sua recente intervista a La Stampa, ha espresso la sua stanchezza e il desiderio di dedicarsi a progetti nuovi. “Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco”, ha dichiarato Bonolis.

Ipotesi di un ritorno in Rai

Con la scadenza del contratto di esclusiva con Mediaset a giugno, Paolo Bonolis potrebbe fare ritorno in Rai. Secondo le voci, i vertici della televisione pubblica sarebbero entusiasti di accoglierlo nuovamente. Tra i progetti considerati per Bonolis c’è una nuova edizione di ‘Il Senso della Vita’, programma già condotto dallo stesso presentatore in passato. La Rai sarebbe interessata a trasmettere il programma in prima serata su Rai3, con una possibile appendice in seconda serata su Rai1.

Sanremo 2025: un’altra possibile avventura

Un’altra possibilità per Bonolis è la conduzione del Festival di Sanremo 2025. “Se dovessi prendere in considerazione l’idea, servirebbe un investimento importante e un’idea che ‘eventizzi’ la kermesse, che porti qualcosa all’Ariston che non siamo usi vedere nel corso dell’anno in tv”, ha affermato Bonolis. In tal caso, la programmazione di ‘Il Senso della Vita’ potrebbe essere pianificata per l’autunno, fino a Natale, per poi lasciare spazio al festival musicale.