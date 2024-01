Jannik Sinner, parla il mental coach: “E’ un campione dalla mente lucida “

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano Massari, mental coach di atleti di successo, descrive Jannik Sinner come un giovane con una mente sagace e lucida, fondamentale per il suo successo nel tennis.

Resilienza e saggezza in campo

Jannik Sinner, il tennista di 22 anni, ha dimostrato una notevole resilienza e saggezza durante la finale contro Medvedev, secondo Stefano Massari, mental coach esperto. In un momento critico del match, Sinner ha espresso il suo senso di esaurimento, ma ha saputo rimanere concentrato e sfruttare il calo di Medvedev. Massari, che ha lavorato con atleti del calibro di Berrettini, Marsaglia e Fioravanti, elogia Sinner per la sua capacità di rimanere ancorato alla partita e per la sua intuizione nel prevedere i movimenti dell’avversario.

La testa di un vecchio saggio

Sinner non è solo un giocatore resiliente, ma anche una persona di grande sostanza e concretezza. Massari sottolinea la maturità di Sinner, evidente nella sua decisione di cambiare allenatore a soli 20 anni, pur essendo già tra i top 10 del mondo. Questa scelta riflette il suo coraggio e la sua intelligenza. Sinner possiede una notevole capacità di gestire le emozioni e di prendere decisioni lucide anche nei momenti più difficili.

Affrontare la popolarità e il futuro

Con la crescente popolarità e le voci di una possibile presenza al Festival di Sanremo, Sinner deve gestire attentamente il suo successo. Massari ritiene che Sinner debba trovare il suo modo di vivere queste nuove esperienze, mantenendo la concentrazione sul suo lavoro quotidiano e sul piacere puro di giocare a tennis. Il mental coach si mostra ottimista, fiducioso che Sinner, guidato anche dal suo allenatore Simone Vagnozzi, saprà navigare con saggezza queste nuove sfide.