Sandra Milo, la figlia: “L’abbiamo vestita con un abito bianco e i tacchi a spillo”

La figlia di Sandra Milo rivela che l’attrice verrà sepolta in un abito bianco, sexy e con tacchi a spillo, onorando così la sua luminosità ed eleganza.

L’addio a sandra Milo

Sandra Milo, un’icona dello spettacolo e paladina dei diritti civili, si è spenta ieri, 29 gennaio all’età di 90 anni. Debora Ergas, figlia dell’attrice e inviata storica de “La vita in diretta”, ha condiviso con profonda emozione i dettagli dei preparativi per l’ultimo viaggio di sua madre. In un’intervista ad Alberto Matano, Debora descrive come la famiglia abbia scelto di vestire Sandra Milo per il suo addio eterno. “L’abbiamo vestita come una sposa, tutta di bianco“, ha detto Debora, sottolineando come sua madre abbia sempre incarnato l’immagine di una donna forte e indipendente.

Il ricordo di una donna straordinaria

Debora ricorda l’importanza di sua madre nella lotta per i diritti civili e la sua incondizionata difesa delle donne e delle minoranze. “Era amica delle donne, è sempre stata una donna indipendente, libera”, ha spiegato. Per Sandra Milo, la libertà e l’indipendenza erano valori fondamentali. Debora ha poi condiviso il desiderio di sua madre di lasciare questo mondo nel suo letto, circondata dall’amore dei suoi tre figli. La figlia ha descritto la sua mamma come bellissima, anche nell’addio, vestita con uno dei suoi abiti preferiti, tacchi a spillo e una collana di bigiotteria amata.

Ricordi e tributi

Anche il giornalista Pierluigi Diaco ha reso omaggio a Sandra Milo nel programma “BellaMa’”, ricordandola come un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. Diaco ha sottolineato l’ispirazione e le idee che Milo ha sempre portato nei programmi che hanno condotto insieme. I funerali di Sandra Milo saranno celebrati domani, 31 gennaio a Roma, con una camera ardente aperta al Campidoglio dal 30 gennaio.