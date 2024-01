Flavia Borzone rivendica la paternità di Lamborghini: il test del DNA potrebbe collegarla a Elettra Lamborghini

0 SHARES Condividi Tweet

La Borzone, che sostiene di essere figlia di Lamborghini, ha presentato un test del DNA che, secondo lei e i suoi legali, proverebbe al 100% che lei ed Elettra Lamborghini, nota erede della famiglia Lamborghini, siano sorelle.

La prova del DNA: una svolta nel caso

La Borzone e la madre sono state querelate per diffamazione da Lamborghini dopo aver affermato pubblicamente che lui fosse il padre di Flavia. La difesa ha giocato una carta importante depositando in tribunale i risultati del test del DNA effettuato su una cannuccia usata da Elettra Lamborghini. Il test, eseguito da un docente universitario, sostiene che Flavia Borzone e Elettra Lamborghini condividano lo stesso padre.

Dettagli dell’indagine e risposta di Lamborghini

Per raccogliere il DNA di Elettra Lamborghini, Flavia Borzone e la madre hanno assunto quattro investigatori privati. Sono riusciti ad acquisire una cannuccia usata dalla cantante, ottenendo così il materiale genetico necessario per il confronto. Il professore Bernardini, legale di Lamborghini, ha contestato la rilevanza di questi risultati nel processo in corso, sottolineando che un esame del DNA dovrebbe essere discusso in una causa civile.

L’incontro tra Flavia Borzone e Tonino Lamborghini

Flavia Borzone ha raccontato di un incontro avuto con Lamborghini nel 2019, durante il quale lui avrebbe ammesso la possibilità che lei fosse sua figlia, derivante da una relazione passata con la madre di Flavia. Tuttavia, Lamborghini ha negato di sottoporsi volontariamente a un test del DNA.

Il caso si sta svolgendo in un contesto legale complesso, dove le affermazioni e le prove presentate potrebbero avere significative implicazioni per tutti i coinvolti. La sentenza del Tribunale di Napoli sul disconoscimento della paternità dell’uomo precedentemente ritenuto il padre di Flavia aggiunge un ulteriore strato di complessità al caso.