Tragedia a Sesto Pusteria: il dolore della famiglia Tschurtschenthaler è un’ombra sui festeggiamenti per Jannik Sinner

Il piccolo comune di Sesto Pusteria, casa di Jannik Sinner, ha rinviato i festeggiamenti per la sua straordinaria vittoria agli Australian Open a causa di una tragedia che ha colpito la comunità.

Nel cuore della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, il trionfo sportivo di Jannik Sinner non ha potuto portare gioia e celebrazioni a Sesto Pusteria. La famiglia Tschurtschenthaler, gestori della casa vacanze di famiglia di Jannik, ha vissuto una terribile tragedia a seguito di un incidente stradale nel Tirolo orientale.

Un grave incidente ha distrutto la vita della 47enne Monika Stauder Tschurtschenthaler e dei suoi due figli, Matthaeus di 7 anni e Kassian di 10 anni, coinvolti in uno scontro tra la loro auto e un autobus di linea. Anche l’altro figlio, Benedikt, è stato coinvolto nell’incidente ed è attualmente ricoverato in condizioni in miglioramento presso l’ospedale della Clinica universitaria di Innsbruck.

L’intera comunità di Sesto è immersa nel dolore per questa tragedia, e le celebrazioni per il successo di Jannik Sinner sono state inevitabilmente rinviate. Il sindaco Summerer ha dichiarato: “Jannik è l’orgoglio di tutto il paese. Da una parte abbiamo questo successo straordinario, ma dall’altra siamo toccati da una tragedia terribile. Non è il momento né l’atmosfera giusta per festeggiare. Ma siamo in contatto con il management di Jannik, con la giusta distanza organizzeremo un momento per onorarlo.”

Anche i ragazzi delle associazioni sportive, che sognano di seguire le orme di Sinner nel tennis, nello sci e nel calcio, hanno partecipato al funerale della famiglia Tschurtschenthaler. Christian Tschurtschenthaler, ancora ricoverato, ha ringraziato la comunità per il supporto, affermando: “Monika, Matthäus e Kassian saranno i tre angeli che mi daranno la possibilità di ripartire e superare il buio.” Parole di speranza che riflettono la forza di fronte alla tragedia.