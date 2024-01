Puglia, cagnolina epilettica abbandonata sul balcone, la motivazione che adotta il proprietario

0 SHARES Condividi Tweet

Una cagnolina affetta da epilessia è stata abbandonata su un balcone di un condominio a Copertino, provocando la reazione delle Guardie per l’Ambiente di Lecce.

Situazione allarmante sul balcone

La vicenda che si è verificata nel tranquillo comune di Copertino ha destato profonda preoccupazione nella comunità locale. Una cagnolina epilettica è stata trovata sul balcone di un condominio, vittima di violente crisi convulsive. Le Guardie per l’Ambiente di Lecce sono intervenute dopo aver ricevuto segnalazioni e visionato video inequivocabili che documentavano la situazione.

Il soccorritore del nucleo di polizia giudiziaria delle Guardie per l’Ambiente di Lecce ha dichiarato: “Erano arrivate a noi alcune segnalazioni su quanto stava accadendo in quel palazzo e anche alcuni video inequivocabili.” La cagnolina è stata immediatamente affidata alle cure dei veterinari per ricevere l’assistenza necessaria.

Proprietario si difende: “Mio figlio è allergico”

Il proprietario della cagnolina ha difeso la sua decisione, sostenendo che l’animale è stato lasciato sul balcone a causa delle presunte allergie del figlio al pelo del cane. In risposta alle accuse, ha dichiarato: “Ho agito pensando al benessere del mio bambino, allergico al pelo degli animali. Era una scelta difficile, ma necessaria.”

Nonostante la difesa del proprietario, la comunità si è mobilitata e ha segnalato il caso alle autorità competenti. La cagnolina, nel frattempo, continua a ricevere le cure veterinarie necessarie, e si sta cercando una nuova casa dove potrà vivere in condizioni più adeguate.

Indignazione e speranza per il futuro dell’animale

L’indignazione nella comunità è palpabile, con molti residenti esprimendo la loro solidarietà nei confronti della cagnolina e condannando il trattamento subito. La speranza ora è che l’animale possa trovare una nuova casa amorevole, lontano dalle difficoltà che ha dovuto affrontare sul balcone del condominio.