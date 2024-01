Amadeus chiede scusa a Jannik Sinner: il retroscena sull’invito a Sanremo

0 SHARES Condividi Tweet

Il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, si scusa con Jannik Sinner per l’invito alla kermesse, spaventando il giovane tennista italiano. Sinner rifiuta l’invito e Amadeus risponde con un videomessaggio al Tg1.

Amadeus si scusa con Jannik Sinner

Il recente invito di Amadeus, direttore artistico di Sanremo, a Jannik Sinner ha generato un dietrofront sorprendente. Il giovane tennista italiano, fresco vincitore dell’Australian Open, ha declinato l’invito al Festival musicale, provocando una reazione inaspettata da parte di Amadeus. In un videomessaggio diffuso dal Tg1, Amadeus chiede pubblicamente scusa a Sinner per l’imbarazzo causato dall’invito.

“Ciao a tutti da Amadeus, messaggio per Jannik Sinner“, esordisce il conduttore nel videomessaggio. “Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere, non deve dividere,” ha continuato Amadeus nel video del Tg delle ore 20.

La risposta di Amadeus all’invito declinato da Sinner

Il retroscena sull’invito si è svelato attraverso le parole di Amadeus nel videomessaggio. Il conduttore ha chiarito che la sua intenzione era di rappresentare il desiderio di molti italiani di vedere Sinner a Sanremo, ma la reazione inaspettata ha spinto Amadeus a chiedere scusa per l’imbarazzo causato al giovane talento azzurro. Nel videomessaggio, Amadeus ha sottolineato la volontà di Sanremo di includere anziché dividere, cercando di stemperare le tensioni causate dall’invito.

“Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo,” ha affermato Amadeus senza citare esplicitamente le dichiarazioni di Angelo Binaghi, presidente Fitp, che ha espresso la sua delusione per un possibile approdo di Sinner a Sanremo. “La cosa più importante è la tua serenità, la tua tranquillità e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo,” ha concluso Amadeus, cercando di ristabilire un clima di comprensione e rispetto per la decisione di Sinner.

Le dichiarazioni di Amadeus sulla scelta di Sinner

Nel videomessaggio, Amadeus ha affrontato apertamente le dichiarazioni di Angelo Binaghi, sottolineando che la priorità è la serenità di Jannik Sinner e che non intendeva metterlo in imbarazzo. Il conduttore ha anche sottolineato che, nel caso Sinner decidesse di non partecipare a Sanremo, lo capirebbe e ribadisce il sostegno della kermesse al giovane tennista italiano. Mentre la vicenda si sviluppa, con Sinner che rifiuta l’invito, resta da vedere come evolveranno le dinamiche tra il mondo dello sport e quello dello spettacolo.