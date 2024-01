Affari Tuoi: la sfortuna di Gianmarco e Katia, solo 5€ dopo una partita promettente

0 SHARES Condividi Tweet

Gianmarco e Katia, concorrenti di Affari Tuoi rappresentanti del Piemonte, hanno vissuto una partita altalenante con pareggio fino all’ultimo passo, ma sono rimasti con soli 5€.

Gianmarco e Katia del Piemonte giocano ad affari tuoi

La puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi ha visto Gianmarco e la moglie Katia, rappresentanti della regione Piemonte, impegnati in una partita che sembrava promettere bene. La situazione era di pareggio con cinque pacchi azzurri e cinque rossi, ma le cose si sono complicate verso la fine. Con un solo pacco azzurro e tre rossi, la coppia è arrivata a vincere solo 5€ dopo aver inizialmente sperato in premi più sostanziosi.

Durante la trasmissione, Amadeus ha scherzato sulla dinamica insolita della coppia, notando: “Qui solitamente abbiamo il concorrente che è titolare, avendo fatto il pacchista, accompagnato da un famigliare che lo affianca nel gioco. Questa sera sembra il contrario, la titolare che prende le decisioni è Katia, mentre Gianmarco sembra il familiare che la affianca.” Una battuta che ha aggiunto un tocco di umorismo alla partita.

Delusione finale e proposta di cambio pacco

Il momento cruciale è arrivato quando, a pochi minuti dalla fine, il dottore ha proposto a Gianmarco e Katia di cambiare il pacco rimasto, ma i due hanno preferito restare fedeli al loro. Nel momento dell’apertura, il pacco conteneva solo 5€, deludendo le aspettative della coppia e Amadeus stesso ha espresso il suo dispiacere per l’esito.

In un contrasto di fortuna, la puntata precedente ha visto Francesca, concorrente del Molise, uscire a mani vuote dopo aver scoperto che i 50.000€ non erano nel suo pacco. Al contrario, nella puntata di domenica, il concorrente del Veneto e la fidanzata hanno indovinato la Toscana al primo tentativo, portando a casa una vincita record di 100.000€.

La varietà di esperienze nelle puntate recenti di Affari Tuoi continua a tenere gli spettatori col fiato sospeso, con vittorie inaspettate e sorprese amare che caratterizzano il popolare show televisivo.