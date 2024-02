Pamela Prati: “Aspettavo un bambino da Adriano Celentano”

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati confessa di essere rimasta incinta di Adriano Celentano anni fa, ma la loro relazione non si è concretizzata a causa della reazione di lui.

Pamela Prati e il suo passato con Adriano Celentano

Pamela Prati ha rivelato di aver avuto un breve ma intenso rapporto con Adriano Celentano, culminato in una gravidanza inaspettata. Questa confessione, emergendo da un’intervista del passato e ripresa da Dagospia, getta nuova luce su un episodio poco noto della sua vita. All’età di vent’anni, dopo un unico amore romano con un garzone di macellaio, la Prati si è trovata coinvolta con Celentano. “Ci amammo per due meravigliose notti. E ora attendevo un figlio da lui,” racconta la showgirl. La reazione di Celentano, tuttavia, fu di distacco e imbarazzo. Affermò di avere già i suoi figli e rimproverò la Prati per non essere stata più attenta.

La reazione di Adriano Celentano

Di fronte alla notizia della gravidanza, Celentano non ha offerto supporto alla Prati, comportandosi come un estraneo. “Ho già i miei figli,” disse, suggerendo alla Prati di essere più cauta. Quando la Prati decise di abortire, Celentano la rimproverò ulteriormente, definendo il suo gesto un “orribile peccato”. Un anno dopo, i due si rincontrarono a Roma. Celentano si mostrò gentile e invitò la Prati nel suo albergo, un gesto che lei interpretò come un altro insulto.

La vita attuale di Pamela Prati e Adriano Celentano

Oggi, Pamela Prati non ha figli, ma è una zia molto presente, come ha recentemente condiviso con il Corriere della Sera. “Mi spiace non aver avuto figli, ma sono una zia molto presente. Tra nipoti e pronipoti ne ho una trentina.” Adriano Celentano, invece, ha tre figli con Claudia Mori: Rosita, Rosalinda e Giacomo Celentano. Nonostante il loro breve coinvolgimento, la Prati e Celentano hanno collaborato professionalmente, come per la copertina dell’album di Celentano “Un Po’ Artista Un Po’ No” nel 1980. Questa rivelazione di Pamela Prati svela un capitolo nascosto del suo passato e del rapporto con Adriano Celentano, aggiungendo un nuovo tassello alla loro storia personale e professionale.