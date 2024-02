“Solo un anno fa la diagnosi”: giovane donna lascia marito e figlio di 7 anni

0 SHARES Condividi Tweet

La giovane mamma Jessica Fernandes, residente a Tolentino, ha perso la lotta contro una grave malattia.

Un triste addio a Tolentino

Nella notte di mercoledì 31 gennaio, a Tolentino, città in provincia di Macerata, si è consumata una tragedia. La coraggiosa Jessica Fernandes, una giovane mamma di origine brasiliana all’età di soli 33 anni, non è riuscita a sopravvivere alla sua malattia. Jessica era ricoverata presso l’ospedale di San Severino, ma nonostante la lotta, la malattia si è rivelata fatale. Jessica lascia il suo marito, Claudio, e un figlio di sette anni.

La scoperta della malattia

Jessica Fernandes aveva scoperto di essere malata un anno prima della triste notizia. Le informazioni sul tipo di malattia che ha colpito Jessica non sono state rivelate, ma i media locali riportano che la sua battaglia contro la malattia è durata per un intero anno, dimostrando la sua resistenza e forza di volontà.

Chi era Jessica Fernandes

Jessica Fernandes aveva vissuto in Italia per circa 15 anni. Era sposata con Claudio, proprietario di un’industria per la produzione di carta. Il doloroso evento che ha colpito la comunità di Tolentino si aggiunge ad un episodio simile che ha coinvolto Juliana Pereira Barbosa, 37 anni, deceduta il 22 Dicembre dell’anno scorso.

Il funerale di Jessica

Il funerale di Jessica Fernandes si terrà oggi, venerdì 2 febbraio con un rito evangelico alle ore 15. Il dolore e l’omaggio nei confronti di Jessica da parte della comunità di Tolentino sono stati particolarmente toccanti, sottolineando ulteriormente la grande perdita che la città ha subito.