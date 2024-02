Sondaggi Sanremo 2024: chi vincerà questa edizione, la classifica completa

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo 2024: è attesa alta per sapere chi sarà il vincitore. Secondo un sondaggio di YouGov, gli italiani hanno già individuato il loro favorito.

I favoriti per la vittoria di Sanremo 2024

Nel conto alla rovescia per l’inizio del nuovo Festival di Sanremo, gli italiani hanno già preso la loro decisione: il loro vincitore ideale è Annalisa. Grazie a un sondaggio realizzato da YouGov, i fan dello storico festival della musica italiana hanno espresso le loro preferenze e hanno eletto Annalisa come favorita con il 7% delle preferenze. Subito dietro di lei ci sono i Negramaro e Fiorella Mannoia, entrambi con un robusto bottino di voti. Altri artisti noti come Angelina, Loredana Bertè e Il Volo raccolgono il 5% delle preferenze.

Non tutti, però, hanno ricevuto lo stesso sostegno. Artisti come Il Tre, La Sad, bnkr44, e Maninni si trovano, infatti, nelle posizioni più basse della classifica.

La Classifica completa di Sanremo 2024 secondo YouGov

Ecco l’intera classifica di Sanremo 2024 secondo la ricerca di YouGov:

Annalisa 7%

Negramaro 7%

Fiorella Mannoia 6%

Angelina 6%

Loredana Bertè 5%

Il Volo 5%

Alessandra Amoroso 4%

The Kolors 4%

Francesco Renga & Nek 4%

Emma 4%

Irama 3%

Ricchi e Poveri 3%

Diodato 2%

Mr.Rain 2%

Mahmood 2%

Geolier 1%

Gazzelle 1%

Ghali 1%

Sangiovanni 1%

Dargen D’Amico 1%

Santi Francesi 1%

Fred De Palma 1%

Alfa 0%

Il Tre 0%

La Sad 0%

Rose Villain 0%

Clara 0%

bnkr44 0%

Big Mama 0%

Maninni 0%

Non saprei 27%.

Il pulsante verso il Festival di Sanremo 2024

Il sondaggio di YouGov ha, inoltre, rivelato che oltre la metà degli italiani (56%) guarderà il Festival di Sanremo, e precisamente il 29% seguirà tutte e cinque le serate. I giovani in particolare mostrano un forte interesse per l’evento, con il 70% che ha intenzione di vedere almeno una delle serate. Interessanti anche le differenze geografiche: i residenti del Nord Italia mostrano meno interesse rispetto alla media nazionale (47% vs 56%), mentre nel Sud Italia l’interesse sale al 63%.

Confrontando i dati del sondaggio di quest’anno con quello dell’anno scorso, si evince che l’interesse generale per il Festival è rimasto pressoché invariato. Diminuisce leggermente la percentuale di “non interessati” e aumenta il numero di coloro che dichiarano di voler guardare tutte e 5 le serate.