Carmen Russo commenta il cambio di conduttori, da Ilary a Vladimir, per L’Isola: “Cosa è corretto fare”

Un’intervista a Carmen Russo, vincitrice dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, si pronuncia sulla decisione del canale di sostituire Ilary Blasi con Vladimir Luxuria come conduttrice del famoso reality show.

Notissima per la sua grande esperienza nei reality show, in particolare per Isola dei Famosi, reality alla quale ha preso parte per ben tre volte per arrivare a vincere l’edizione spagnola, Carmen Russo si è fatta intervistare per approfondire le sue opinioni sul recente cambio di conduttori del popolare programma, da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria.

“Sono molto contenta per Vladimir perché ha fatto un percorso meraviglioso: ha fatto la concorrente, è stata inviata, opinionista. Era giusto che presentasse lei il programma,” ha dichiarato Carmen Russo. “Mi dispiace che Ilary non sia più lì perché è una bella presenza, ma credo sarebbe corretto rispettare le decisioni editoriali di chi ci sta dietro. Forse i programmi hanno anche bisogno di quell’imprevisto, di quel qualcosa di nuovo, come tornare al discorso di prima: le sostituzioni, le sorprese in questo mondo servono. Vladimir è stata una grandissima scelta.

Il ricordo dell’esperienza di Carmen Russo a Supervivientes

Molto esperta in merito all’Isola, Carmen Russo ricorda: “Ho partecipato a tre edizioni dell’Isola; due in Italia e una in Spagna. Ho partecipato alla prima edizione dell’Isola in Italia, quando nessuno ancora sapeva di cosa si trattasse.”

“Dopo la prima settimana mi hanno messo in nomination e ho perso per un pelo. Ma c’era l’Ultima Spiaggia e sono rimasta lì fino alla fine del programma per due mesi. Ero isolata su un’isola deserta. La crew arrivava la mattina e se ne andava verso le 18. Passavo le notti da sola, mangiavo un pugno di riso. C’era veramente paura di morire. Una Notte, udii dei rumori e vidi delle persone che si avvicinavano all’isola. Ho afferrato il mio machete e mi sono ritirata nella foresta in alto. Se mi avessero cercato, sarebbero di sicuro andati alla mia piccola capanna. Ho passato delle orribili ore lì. Erano pescatori che tiravano le reti.”

Il futuro dell’Isola sotto la conduzione di Vladimir Luxuria

Le esperienze di Carmen Russo l’hanno portata a vedere con approvazione il cambio di timone dell’Isola. Secondo lei, Vladimir Luxuria potrebbe portare una ventata di freschezza e imprevedibilità al programma. Saremo tutti ansiosi di vedere quale direzione prende l’Isola con la nuova conduttrice.