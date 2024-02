Scomparsa misteriosa per due adolescenti sardi, ore di angoscia per le famiglie

0 SHARES Condividi Tweet

Karol Canu e Giuseppe Contini, due ragazzi di 17 e 15 anni rispettivamente, residenti a Olbia in Sardegna, sono scomparsi misteriosmente giovedì 25 gennaio. Le ricerche, avviate dai genitori preoccupati, sono ancora in corso.

Una sparizione inaspettata

“La sera del 25 gennaio, Karol esce di casa intorno alle 19, dice di tornare intorno alle 20 per cenare con la madre. Il 17enne non ha nemmeno indossato il giubbotto per scendere in piazza. Dopo mezzora non torna a casa e il telefono, dalle 22, risulta spento.” – questa la cronaca della scomparsa di Karol, come riportato dai familiari. La storia sembra ripetersi per Giuseppe: “Con lui scompare anche Giuseppe Contini, che ha 15 anni e di lui non si hanno notizie da circa la stessa ora del suo amico. Lui aveva avvisato la famiglia che era con un amico, ma poi sembra essere stato inghiottito nel nulla.”

Ore di ricerca tra dubbi e preoccupazione

Mancato rientro a casa dei due ragazzi per ore, telefono spento da ore e la mancanza di notizie rendono l’atmosfera preoccupante. I genitori, allarmati, hanno dato il via alle ricerche e all’appello sui social, nella speranza di avere presto notizie dei loro figli. Il dramma si alimenta minuto dopo minuto, mentre la preoccupazione sale e le domande rimangono senza risposta.