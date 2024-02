Belen conferma la rottura con Elio attraverso un gesto che non lascia dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo soli 5 mesi, Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sono separati. Si è sussurrato di una rottura occasionalmente, ma ora è certa.

Rottura annunciata e gesto emblematico

“Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non sono più una coppia. Dopo soli 5 mesi di relazione e proclami da parte dell’argentina su nozze ed eventuali figli, la love story è evaporata come neve al sole, lasciando tutti i seguaci che seguono le vicende della modella di sasso.” L’indizio è arrivato da Fabrizio Corona, ex fidanzato della showgirl ed amico, seguito poi da conferme provenienti da fonti vicine all’imprenditore bresciano. Infine, è stata la stessa Belen, con un “gesto emblematico” a confermare che la storia non c’è più.

Indizio su Instagram e silenzio tombale

Il gesto di cui sopra è avvenuto su Instagram. Belen posta due storie il pomeriggio di ieri, giovedì 1 febbraio. Nella prima si trova in auto, sembra in viaggio verso un aereo. Ma è la seconda storia che rivela l’indizio per i fan: una ripresa ravvicinata della sua mano. È chiaramente assente l’anello che Elio le aveva regalato, simbolo delle presunte future nozze. Da quando sono iniziate a circolare voci riguardanti la “rottura“, Belen non ha mai smentito le voci. Anche Elio non ha fatto commenti in merito, comportamento prevedibile data la sua riservatezza.

Le parole di Corona e il futuro di Belen

Fabrizio Corona amico e ex fidanzato di Belen, aveva annunciato la fine della relazione tra la Rodriguez e Lorenzoni. Data l’amicizia fra i due, è probabile che Corona abbia discusso con Belen prima di fare l’annuncio. La showgirl argentina sembra ora concentrata sulla famiglia: le giornate le trascorre con i figli Santiago e Luna Marì. Famiglia intende la sua, quella d’origine, dal momento che di Elio non vi è più traccia. Doveva essere quello ‘giusto’, ma poi qualcosa si è rotto.