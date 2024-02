Ilary Blasi svela un retroscena dell’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi nel suo libro “Che Stupida” rivela alcuni retroscena sull’intervista a Verissimo.

Aspetti inediti della carriera di Ilary Blasi tra GF Vip e L’Isola

Nel suo libro “Che stupida”, Ilary Blasi ha deciso di condividere alcuni retroscena, in particolar modo del GF Vip e de L’Isola dei famosi. Questa rivelazione offre uno sguardo più intimo sulla carriera della conduttrice, la quale ha avuto modo di condividere l’esperienza faticosa ma allo stesso tempo affascinante legata alla promozione de L’Isola dei Famosi. Mentre spiegava che la promozione del programma prevedeva che fosse ospitata in vari show, tra cui Verissimo, Blasi ha confessato che già sapeva che l’intervista con Silvia Toffanin sarebbe stata diversa dalle altre.

“Silvia Toffanin, la conduttrice, è sì una mia cara amica, ci conosciamo dai tempi di “Passaparola”, ma è anche una professionista del piccolo schermo: non serviva essere degli indovini per prevedere che mi avrebbe fatto almeno una domanda sullo stato del mio matrimonio,” ha affermato. La Blasi ha descritto le sue aspettative per la presenza di un gesto plateale da parte di Francesco, suo marito, durante l’intervista.

Ilary Blasi e l’intervista tensa con Silvia Toffanin

Durante l’intervista a Verissimo, Ilary Blasi si è trovata a dover rispondere a delle domande riguardo al suo matrimonio. Questo ha generato una situazione di tensione, di cui la conduttrice ha voluto raccontare nel suo libro. “Quando glielo feci presente, Francesco non fu entusiasta. Secondo lui la sua smentita bastava e avanzava. «Sì, ma una domanda me la faranno di sicuro, è normale. Sono vent’anni che mi chiedono di te a ogni intervista: vuoi che proprio questa volta non succeda? Posso serenamente negare tutto?»” La Blasi ha poi spiegato che durante l’intervista, pur essendo nel mezzo della tempesta, ha deciso di sfoderare la leonessa che è in lei: “Quindi io, sicura di lui, sfoderai la leonessa che è in me. Mi feci truccare e pettinare dal ragazzo che Alessia aveva mandato al suo posto, mi dipinsi le unghie di rosso, mi infilai in un tubino color avorio e mi arrampicai sui tacchi, quindi andai in tv ad asfaltare chi, secondo me, aveva attaccato la mia famiglia.”

Le reazioni post-intervista: tra dubbi e speranze per il futuro

Le reazioni di Ilary Blasi alla fine dell’intervista a Verissimo sono state piuttosto intense. La conduttrice ha descritto nel suo libro la paura e il sollievo provati: “La Blasi nel libro ha descritto quello che ha provato dopo aver attaccato i giornalisti in tv. Ripensando alle parole usate per smentire i gossip, Ilary ha detto di essersi sentita malissimo, ma anche sollevata, perché forse con quelle sue dichiarazioni si sarebbe chiuso il caso dei presunti tradimenti.”

Terminata l’intervista, la conduttrice ha avuto uno scambio con il marito, in cui gli ha raccontato di averlo difeso “come una kamikaze”. Rivelazioni importanti quelle che si fanno strada tra le righe del libro, che mostrano la tenacia di Ilary e la tensione di quella giornata, ma che, purtroppo non riescono a cambiare il modo in cui poi si sono svolti gli eventi successivi all’intervista.